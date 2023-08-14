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Бернарду согласовал c «Ман Сити» улучшенный контракт после отказа «горожан» продать его «ПСЖ»

Бернарду согласовал c «Ман Сити» улучшенный контракт после отказа «горожан» продать его «ПСЖ»

По сведениям журналиста The Times Дункана Каслса, полузащитник согласовал с клубом улучшенный контракт.

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