Минздрав запланировал выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

В России рассматривают возможность расширения программы бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для новой категории пациентов, страдающих резистентной артериальной гипертензией и имеющих проблемы с почками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии