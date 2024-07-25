27 июля — «ТранСпортфест» на Северном речном вокзале

фото: kgh.moscow Фестиваль «ТранСпортфест» пройдет 27 июля на Северном речном вокзале. Его посетителей ждут показательные выступления по художественной гимнастике, акробатике, аэробике, фигурному катанию и другим видам спорта.
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