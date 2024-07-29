Чему Средняя Азия учится за наши деньги: Минпросвещения засекретило программы обучения таджиков

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  После скандала по преподаванию гражданам Таджикистана истории в духе западной «деколонизации», чиновники начали максимально скрывать информацию от общественности.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кравцов. Сионисты в союзе с Исламистами.
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13 час.
МБ
Марина Биченова
Долой Кравцова!!! Народ против этого антинародного министра!
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13 час.
Natalija Osminina
Это же Сионистский клан- Кравцов, Любимова... Поэтому их и оставили в новом правительстве.
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13 час.

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