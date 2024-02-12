Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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