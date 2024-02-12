Русская весна
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Русская весна

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  • Silver Kont
    А что, в России не так же? Выблядки черножопых с малолетства ходят с ножами, как и старшие ишаки, и не раздумывая, пу...Появились впечатл...
  • НС
    откуда только берутся такие ублюдки - выявлять и наказывать без всякой жалости, чтобы ни одна тварь не ушла безнаказа...Нашему бойцу подо...
  • НС
    нет - сначала его поджаривать на малом огне , чтобы остальных соучастников выдал.(и чтобы кто надоумил - тех тоже выя...Нашему бойцу подо...

«Будет катастрофа»: в США отреагировали на предупреждение Путина

«Будет катастрофа»: в США отреагировали на предупреждение Путина

Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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