МЧС: граждан России начали эвакуировать из сектора Газа 12 ноября

Россиян начали эвакуировать из сектора Газа, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что работу для того, чтобы это стало возможно, проводили вместе с дипломатами РФ на протяжении недели.
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