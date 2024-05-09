Почему официальное название войны с Гитлером в СССР появилось только в 20 мая 1942 года

Термин «Великая Отечественная война» в СССР был озвучен уже спустя 8 часов после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – в правительственном радиообращении, прочитанном в 12 часов 22 июня 1941 года диктором Юрием Левитаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии