Трамп: Харрис хочет сделать из США коммунистическое государство

Вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
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