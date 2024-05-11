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Тульские новости

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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком»

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком»

Сегодня туляки проведут очередной матч в чемпионате Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии команды подошли к этому матчу.

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