ВС РФ освободили Сторожевое и вышли к Нескучному на бывшем Времевском выступе Российская армия добилась новых успехов в районе бывшего Времевского выступа.
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ВС РФ освободили Сторожевое и вышли к Нескучному на бывшем Времевском выступе Российская армия добилась новых успехов в районе бывшего Времевского выступа.
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