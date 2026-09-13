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"Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"

"Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"

Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё". Теперь и западные источники описывают ситуацию в Йемене как катастрофу планетарного масштаба.

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Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

""Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"" : ========= То!, что не УСПЕЛИ (помешали) РУССКИЕ солдаты, по уничтожению ЕВРЕЙСКОГО НАЦИЗМА в Германии... (США и Канада... "пригрели ИХ у себя".... То это сейчас, ЗАВЕРШАТ... ИРАН (Персы) и ХУСИТЫ... перекрыв ГЛОТКИ паразитам, Израилю ЕВРЕЯМ и США их ПОДСТИЛКАМ и ИХ финансовому "кошельку".