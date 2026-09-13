Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё". Теперь и западные источники описывают ситуацию в Йемене как катастрофу планетарного масштаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
- Всего пять минут - две жертвы. 18-летний мигрант обвиняется в нападениях на девушек в московских подъездах
- "Годами лавировала между политикой и прибылью": "Контора" расписала, почему не стоит особо жалеть "Яндекс"
Свежие комментарии
- «Харам» повсюду: ...
- Сумасшедшая недел...
- "Годами лавировал...
Всегда знал, что всякие там саудиты, эмираты - вообще не воины... пастухи - которым позволили какое то время пожить во дворцах... обслуживая чужие интересы.
НацИзма!
""Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё"" : ========= То!, что не УСПЕЛИ (помешали) РУССКИЕ солдаты, по уничтожению ЕВРЕЙСКОГО НАЦИЗМА в Германии... (США и Канада... "пригрели ИХ у себя".... То это сейчас, ЗАВЕРШАТ... ИРАН (Персы) и ХУСИТЫ... перекрыв ГЛОТКИ паразитам, Израилю ЕВРЕЯМ и США их ПОДСТИЛКАМ и ИХ финансовому "кошельку".