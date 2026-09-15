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Уникальные свадебные обычаи рязанского села признали культурным достоянием всей России

Уникальные свадебные обычаи рязанского села признали культурным достоянием всей России

РЯЗАНЬ, 15 сентября, ФедералПресс. Традиционные свадебные обряды села Секирино Скопинского района Рязанской области включили в государственный реестр объектов нематериального этнокультурного наследия России.

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