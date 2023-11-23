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Россия справилась лучше: китайские НПЗ страдают из-за повышенных квот на экспорт бензина

Россия справилась лучше: китайские НПЗ страдают из-за повышенных квот на экспорт бензина

Нефтеперерабатывающая промышленность Китая демонстрирует рост производственных показателей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы получать прибыль и показывать не менее впечатляющий уровень доходности.

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