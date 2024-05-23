Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    Суп который еще не сварили а он уже протух. Ни кто есть не будет , если только ради приличия поселят у стола и поохают.Бюргеншток обречё...
  • Игорь Рулькевич
    Наконец-то спадобило.Путин подписал ук...
  • Игорь Рулькевич
    Слава богу!Путин подписал ук...

МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

МОЛОДЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ДЕЙСТВУЮТ, РЕПРЕССИИ СБУ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Николай БОЛЬШАКОВ Наступление ВС России в Харьковской области активизировало действия местного подполья, которое многочисленно, особенно в самом Харькове, где среди жителей много пророссийски настроенных жителей, несмотря на годы украинской пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх