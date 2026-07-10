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Испания 6 матчей подряд не пропускает на ЧМ. 2.44 – сыграет на ноль с Бельгией

Испания и Бельгия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Испанцы не пропускают на чемпионатах мира 6 матчей подряд с учетом ЧМ-2022.

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