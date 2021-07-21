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Работник "Северстали" в суде доказал право на досрочную пенсию

Работник "Северстали" в суде доказал право на досрочную пенсию

Мужчина обратился за назначением досрочной трудовой пенсии по старости в Пенсионный фонд. Ему исполнилось 57 лет и он имел стаж работы в тяжелых условиях труда – в 1990-х трудился на ремонте доменных печей Череповецкого металлургического комбината.

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