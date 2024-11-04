БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Съезд уйгуров в Сараево: западная пропаганда и китайский ответ

Съезд уйгуров в Сараево: западная пропаганда и китайский ответ

С 24 по 27 октября в столице бывшей югославской республики Босния и Герцеговина Сараево проходила очередная, восьмая Генеральная конференция базирующегося в Мюнхене Всемирного уйгурского конгресса (ВУК / WUC) – съезд беглых уйгурских националистов, покинувших Китай по политическим мотивам.

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