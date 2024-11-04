Съезд уйгуров в Сараево: западная пропаганда и китайский ответ

С 24 по 27 октября в столице бывшей югославской республики Босния и Герцеговина Сараево проходила очередная, восьмая Генеральная конференция базирующегося в Мюнхене Всемирного уйгурского конгресса (ВУК / WUC) – съезд беглых уйгурских националистов, покинувших Китай по политическим мотивам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии