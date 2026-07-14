Эстония призвала ЕС прекратить финансирование МОК из-за России

Эстония совместно с рядом государств-союзников выступила с предложением прекратить финансирование со стороны ЕС международных спортивных организаций, которые отказались от части ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов.
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