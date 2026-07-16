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Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Большая игра», что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины.

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