Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Большая игра», что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины.
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