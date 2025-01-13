ВСУ попали в окружение в Дачном, рассказал советник главы ДНР

Группировку вооруженных сил Украины, находящуюся в селе Дачном в Донецкой Народной Республике, взяли в оперативное окружение российские войска, 13 января сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Звезда».
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