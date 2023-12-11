Интересная жизнь с Vera Star Фото: myseldon.com Двухдневную поезду Владимира Путина Абу-Даби и Эл-Рияд, некоторые критики назвали нечего незначащим событием, которое скорее было должно продемонстрировать миру, что Россия не настолько изолирована от внешнего мира, как того хотелось бы Западу.
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