Вот это результат! Стало ясно зачем Путин ездил в ОАЭ - арабы вложат миллиарды долларов в экономику России. На Западе в шоке

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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alik3456 Джексон
В чей карман напихают эти миллиарды? Когда же нажруться эти упыри?...
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29 мин.
alik3456 Джексон
А люди с бюджетом...
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28 мин.
В К
Да, запад не только в шоке, он ещё и в жопе!
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21 мин.

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