❗️Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной из Москвы, тело которой нашли летом в Иртыше.
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❗️Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней Евангелины Алешкиной из Москвы, тело которой нашли летом в Иртыше.