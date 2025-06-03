Организаторов нарколаборатории в Миассе отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор «химикам», развернувшим производство мефедрона в Миассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Астрахани и гражданку иностранного государства виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
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