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Культуромания

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Школу креативных индустрий откроют Ангарске

Школу креативных индустрий откроют Ангарске

В Ангарске (Иркутская область) готовят к открытию Школу креативных индустрий. Учреждение будет находиться в Библиотеке № 3 имени почетного гражданина Ангарска Леонида Беспрозванного и объединит 120 детей — учеников 5–11-х классов, которые бесплатно смогут получать знания и навыки в сфере творческих профессий.

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