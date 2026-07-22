Школу креативных индустрий откроют Ангарске

В Ангарске (Иркутская область) готовят к открытию Школу креативных индустрий. Учреждение будет находиться в Библиотеке № 3 имени почетного гражданина Ангарска Леонида Беспрозванного и объединит 120 детей — учеников 5–11-х классов, которые бесплатно смогут получать знания и навыки в сфере творческих профессий.