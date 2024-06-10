В Минстрое предложили смягчить условия выплат в случае ЧС

В Минстрое предложили смягчить условия компенсаций в случае ЧС. Согласно предлагаемым изменениям, будут сняты ограничение на выплату при наличии в доли в ином жилье, а также повышен размер компенсации на капремонт с 7 до 10 тысяч рублей на квадратный метр.