В Минстрое предложили смягчить условия выплат в случае ЧС

В Минстрое предложили смягчить условия компенсаций в случае ЧС. Согласно предлагаемым изменениям, будут сняты ограничение на выплату при наличии в доли в ином жилье, а также повышен размер компенсации на капремонт с 7 до 10 тысяч рублей на квадратный метр.
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