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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2 Пользователи о...

Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2 Пользователи о...

Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2Пользователи обнаружили в описании предстоящего ремейка Silent Hill 2 на японской торговой площадке Rakuten новый скриншот из игры, на котором представлен обновленный Пирамидоголовый, который вооружен огромным тесаком.

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