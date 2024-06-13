Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2 Пользователи о...

Появился новый скриншот Пирамидоголового из ремейка Silent Hill 2Пользователи обнаружили в описании предстоящего ремейка Silent Hill 2 на японской торговой площадке Rakuten новый скриншот из игры, на котором представлен обновленный Пирамидоголовый, который вооружен огромным тесаком.