Если Трамп сольёт Украину, прекратится ли конфликт? Дан чёткий ответ. Без иллюзий

Если Дональд Трамп сольёт Украину, прекратится ли конфликт? Дан чёткий ответ. Без иллюзий. Сценарий, предполагающий, что США взвалят финансирование киевского режима на Европу, оценили Андрей Пинчук и Никита Комаров.