Если Дональд Трамп сольёт Украину, прекратится ли конфликт? Дан чёткий ответ. Без иллюзий. Сценарий, предполагающий, что США взвалят финансирование киевского режима на Европу, оценили Андрей Пинчук и Никита Комаров.
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