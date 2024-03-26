Глава РФС Дюков: если Промес совершил преступление, он не должен играть в РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил ситуацию с арестом нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса и поделился размышлениями о его будущем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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