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Царьград

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"Этот удар просто напрашивается": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Этот удар просто напрашивается": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Юрий Подоляка рассказал, что происходит в бассейне реки Волчья на утро 28 января.Пока освободившиеся Великую Новосёлку части занимаются перегруппировкой, чтобы продолжать наступление, в районе бассейна реки Волчья всё ещё идут бои.

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