"Этот удар просто напрашивается": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Юрий Подоляка рассказал, что происходит в бассейне реки Волчья на утро 28 января.Пока освободившиеся Великую Новосёлку части занимаются перегруппировкой, чтобы продолжать наступление, в районе бассейна реки Волчья всё ещё идут бои.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии