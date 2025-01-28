"Этот удар просто напрашивается": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Юрий Подоляка рассказал, что происходит в бассейне реки Волчья на утро 28 января.Пока освободившиеся Великую Новосёлку части занимаются перегруппировкой, чтобы продолжать наступление, в районе бассейна реки Волчья всё ещё идут бои.