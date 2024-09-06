Пенсионерам рассказали о сюрпризе, который ждет тех, чей возраст начинается с 59 лет. Для граждан старшего возраста начнется новый процесс уже с 8 сентября.
Указ подписан. Пенсионеров, которым от 59 до 82 лет, ждет сюрприз с 8 сентября
Комментарии
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Федор Родников
Задолбали своей "заботой" и сколько же пенсионных денег уходит в лапки этим "заботливым"?-просто повысьте размер пенсии за счёт всех чинуш,что крутятся вокруг Пенсионного фонда или как он там сейчас называется.
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15 час.
Галина Друзина
Не такую заботу ждут пенсионеры, хотя бы чтоб не платить за ЖКХ, почти пол пенсии уходит за квартплату, а зимой вообще вся пенсия.
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7 час.
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