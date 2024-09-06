Указ подписан. Пенсионеров, которым от 59 до 82 лет, ждет сюрприз с 8 сентября

Федор Родников

Задолбали своей "заботой" и сколько же пенсионных денег уходит в лапки этим "заботливым"?-просто повысьте размер пенсии за счёт всех чинуш,что крутятся вокруг Пенсионного фонда или как он там сейчас называется.