Гособвинение обжаловало приговор осуждённой на условный срок блогера Лерчек

Прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осуждённой на пять лет условно по делу о незаконных операциях с деньгами, и будет добиваться ужесточения наказания, сообщил участник процесса.