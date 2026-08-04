Гособвинение обжаловало приговор осуждённой на условный срок блогера Лерчек

Прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осуждённой на пять лет условно по делу о незаконных операциях с деньгами, и будет добиваться ужесточения наказания, сообщил участник процесса.
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