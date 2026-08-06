Красные флаги нашего детства: 5 мужчин из кино и сериалов, которых мы зря считали идеальными

Василий Кузякин, Шурик и другие герои, оказавшиеся хуже, чем мы думали «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»Иногда герои фильмов и сериалов кажутся нам хорошими потому, что мы запомнили лишь общее впечатление от всей картины, а не от конкретных поступков.
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