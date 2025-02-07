Граждане других стран, включая нелегальных мигрантов, специально приезжали в США, чтобы родить ребенка на территории страны и получить для него американское гражданство.
Трамп закрывает "родильный туризм" для россиянок
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Спасибо Трампу. Пусть рожают на Родине.
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22 час.
Елена Шарапова
Вот в этом молодец!!!
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21 час.
лл
лина любимцева
ДА ВСЕ американцы (кроме коренных жителей Америки, индейцев), не имеют права являться гражданами по "праву рождения" на территории Америки, поскольку ВСЕ ПРИЕЗЖИЕ!! И ТРАМП - ТОЖЕ!!!
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15 час.
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