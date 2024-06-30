"Головоломка 2" первая собрала в мировом прокате $1 млрд в 2024 году

TASS/AP/Dan Steinberg Фильм Pixar "Головоломка 2" преодолел отметку в один миллиард долларов в мировом прокате менее чем за три недели с момента выхода, достигнув этого показателя быстрее, чем любой другой анимационный фильм в истории.
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