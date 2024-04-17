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Отец и дочь обнаружили челюстную кость ихтиозавра на английском пляже

Ихтиозавр — крупнейшая известная морская рептилия длиной 80 футов. Отец и дочь, разыскивая окаменелости на английском пляже, нашли больше, чем ожидали: челюстную кость, возможно, самой крупной из известных морских рептилий.

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