Отец и дочь обнаружили челюстную кость ихтиозавра на английском пляже

Ихтиозавр — крупнейшая известная морская рептилия длиной 80 футов. Отец и дочь, разыскивая окаменелости на английском пляже, нашли больше, чем ожидали: челюстную кость, возможно, самой крупной из известных морских рептилий.
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