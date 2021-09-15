Певица МакSим засомневалась в детской вакцинации от ковида

Исполнительница добавила, что до болезни неправильно относилась к своему здоровью. Певица МакSим, ранее выписанная после недель комы из красной зоны ковидного стационара, заявила в интервью Ксении Собчак, что у нее дважды останавливалось сердце.
Исполнительница добавила, что до болезни неправильно относилась к своему здоровью. Певица МакSим, ранее выписанная после недель комы из красной зоны ковидного стационара, заявила в интервью Ксении Собчак, что у нее дважды останавливалось сердце.
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