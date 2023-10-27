Байден отдал приказ атаковать объекты Ирана в Сирии

Американские войска по приказу президента страны Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на территории Сирии, которые использовались проиранскими группами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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