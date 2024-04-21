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NetEase: "Большой шаг" Путина вызвал беспокойство у США и Европы

NetEase: "Большой шаг" Путина вызвал беспокойство у США и Европы

Президент России Владимир Путин преподнёс неприятный сюрприз Западу. К такому мнению пришли журналисты популярного китайского издания NetEase, они настаивают: "большой шаг" Путина вызвал беспокойство у США и Европы.

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