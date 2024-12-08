Дядя поддержанного Кадыровым подростка обвинил следствие в «беззаконии»

Vladimir Soukhatchev

Поражает «неизменная поддержка» Своих беспредельщиков/преступников Диаспоральными ОПГ даже в тех случаях когда «свои» не только демонстративно нарушают Законы РФ, но и мусульманские Нормы! Ни Разу не довелось услышать о Порицании беспредельщика мусульманина Диспоральными ОПГ или религиозными лидерами! Почему? Разве Это не похоже на Сговор против РФ???