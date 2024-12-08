RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Несовершеннолетний Роман (Муслим) Мурдиев, из-за которого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и СКР, под домашним арестом по делу о драке в московском парке заболел пороком сердца и начал страдать от кровотечений — в том числе из-за поступающих в его адрес угроз.
Дядя поддержанного Кадыровым подростка обвинил следствие в «беззаконии»
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Поражает «неизменная поддержка» Своих беспредельщиков/преступников Диаспоральными ОПГ даже в тех случаях когда «свои» не только демонстративно нарушают Законы РФ, но и мусульманские Нормы! Ни Разу не довелось услышать о Порицании беспредельщика мусульманина Диспоральными ОПГ или религиозными лидерами! Почему? Разве Это не похоже на Сговор против РФ???
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1 час.
Nikolay Boyko
Сажать эту тварь на нары
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46 мин.
NB
Nikolay Boyko
Зажрался Рамзан
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46 мин.
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