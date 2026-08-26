Пожар в заповеднике под Анапой охватил до 70 га после падения БПЛА

Огонь распространяется в горной местности Пожар в заповеднике "Утриш" не удается локализовать: площадь возгорания превысила 70 гектаров, сообщила глава Анапы Светлана Маслова в своем канале мессенджера Мах.
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