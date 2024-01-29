Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Украиной Ил-76

Предварительная расшифровка бортовых самописцев сбитого украинской ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 завершена, специалисты приступили к изучению полученных данных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии