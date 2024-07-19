В Обнинске за три часа выпало почти 10% месячной нормы осадков

Ночью на Обнинск обрушился грозовой ливень, о котором предупреждали синоптики. Примерно за три часа интенсивного дождя выпало почти 10% месячной нормы осадковНочью на Обнинск обрушился грозовой ливень, о котором предупреждали синоптики.
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