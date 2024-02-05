FT: Запад намерен применить активы РФ для выпуска долговых обязательств Украины

© РИА Новости Михаил Маркив Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Запад хочет выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя активы РФ в качестве залога, пишет FT.
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