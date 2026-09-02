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Живая Кубань

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И. о. главы кубанского Следственного комитета назначили Александра Нихаева

И. о. главы кубанского Следственного комитета назначили Александра Нихаева

И. о. главы кубанского Следственного комитета назначили Александра НихаеваПо информации на официальном сайте, временное исполнение обязанностей руководителя Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возложено на генерал-майора юстиции Александра Нихаева.

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