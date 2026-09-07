Унесла жизни семерых туристов: видео лавины, сошедшей в горах Кабардино-Балкарии

Вчера группу туристов из 15 человек накрыто снежной лавиной в горах Кабардино-Балкарии. В данное время известно об 11-ти погибших мужчинах.
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