Новая биржа поборется за инвесторов

Санкт-Петербургская валютная биржа собирается развивать торги акциями, конкурируя с Мосбиржей в скорости принятия решений и стоимости услуг для брокеровАРТЕМ ГЕОДАКЯН/ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС Санкт-Петербургская валютная биржа имеет амбициозные планы по развитию рынка акций.
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