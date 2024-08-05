«Мама, помоги!»: Молдову захлестнула волна телефонного мошенничества

Десятки миллионов леев доверчивых граждан Молдовы оказались в руках телефонных мошенников, использующих нехитрую схему обмана, которая в последнее время получила распространение на постсоветском пространстве, а также в ряде европейских стран, таких как Германия и Румыния.
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