Украинский суд постановил передать криптовалюту Binance Агентству по управлению государственными активами

Украинский суд постановил передать криптовалютные активы, изъятые в рамках масштабного расследования незаконного онлайн-гэмблинга и финансовых махинаций, в управление Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА).
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