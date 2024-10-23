По поручению губернатор Василия Анохина социальную помощь получили более 600 пожилых и одиноких смолян

«Держи на личном контроле». Губернатор распорядился продолжить постоянный мониторинг потребностей таких жителей Смоленской области В рамках исполнения указания главы региона Василия Анохина помощь с улучшением жилищных условий, предоставлением дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации получили более 600 пожилых и одиноких граждан в Смоленской области.
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