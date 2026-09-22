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Российским маркетплейсам предложили удерживать деньги за доставку при отказе от заказа

Российским маркетплейсам предложили удерживать деньги за доставку при отказе от заказа

Инициатива разрешает удерживать расходы на доставку и запрещать возврат отдельных категорий товаров Министерство экономического развития выступило с пакетом поправок, которые могут серьезно изменить правила возврата товаров в онлайн‑торговле, сообщает "Коммерсант".

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