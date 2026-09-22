Российским маркетплейсам предложили удерживать деньги за доставку при отказе от заказа

Инициатива разрешает удерживать расходы на доставку и запрещать возврат отдельных категорий товаров Министерство экономического развития выступило с пакетом поправок, которые могут серьезно изменить правила возврата товаров в онлайн‑торговле, сообщает "Коммерсант".